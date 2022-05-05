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Son dakika: Nijerya'da IPOB saldırısında 2 asker hayatını kaybetti

AA - Adam Abu - Güncel
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Son dakika: Nijerya'da IPOB saldırısında 2 asker hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) düzenlediği saldırıda 2 asker öldü.

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) düzenlediği saldırıda 2 asker öldü.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının ardından ordunun IPOB üyelerine karşı operasyon başlattığını kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınayarak, teröristlerle mücadele için topluluk liderlerinin de harekete geçmeleri için çağrıda buldu.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

AA / Adam Abu - Güncel

İnşaat Mühendisleri Odası, Nijerya, Terör, Asker, Güncel, Haberler

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