Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü - Haberler

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Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü Nijerya'nın Lagos kentinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 6 kişinin öldüğü belirtildi.

- Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

ABUJA - Nijerya'nın Lagos kentinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde akşam saatlerinde bir akaryakıt tankerinin karşı yönden gelen bir kamyonla çarpışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iki araç alev topuna dönerken, seyir halindeki bir motosikletin de alevlerin arasında kaldığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlama sonrası çıkan yangında motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı öğrenildi.

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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