Son Dakika | Nijer'de Çanakkale şehitleri anıldı

Türkiye Maarif Vakfı Nijer- Türkiye Dostluk Okullarında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı vesilesiyle tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, TİKA Niamey Program Koordinatörü İrfan Pamuk, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi Başhekimi Orhan Ecemiş ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Arı, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihindeki önemi, Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini nasıl değiştirdiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç süreci hakkında bilgi verdi.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı törende, Maarif Vakfı Okulları öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'ne dair temsili gösteri yapıldı.