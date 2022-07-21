Son Dakika | Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı Son dakika gündem haberine göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekipler bu kapsamda, 5-19 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı. Zanlılarla birlikte 110 paket bandrolsüz sigara, 15 gram bonzai, 83 gram esrar, 41 kök kenevir ve 8 dolu fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Abdullah Özkul - Güncel Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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