Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ile tarihi olduğu değerlendirilen sütun ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ile tarihi olduğu değerlendirilen sütun ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu bazı kişilerin Balcı ve Uluağaç köylerinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 5-6 Temmuz'da düzenlendiği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 10 gram esrar, 59 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve tarihi olduğu değerlendirilen sütun ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Kenevir Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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