Son dakika: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı Son dakika gündem haberine göre Nevşehir'de, polisin geçen hafta uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 zanlı tutuklandı. Nevşehir'de, polisin geçen hafta uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde emniyet ekiplerince, çeşitli şüpheli ve adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, 41 şüpheliyi gözaltına alırken, çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 34 şüpheli salıverildi, adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Behçet Alkan - Güncel Cumhuriyet Nevşehir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.