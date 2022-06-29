Son dakika... NATO Zirvesi Sonuç Bildirisi: 'Finlandiya ve İsveç'i NATO Üyeliğine Davet Etmeye Karar Verdik'

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, "NATO'nun Açık Kapı Politikası'na olan bağlılığımızı yineliyoruz. Bugün, Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etmeye karar verdik ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik. Herhangi bir şekilde ittifaka katılım sürecinde, tüm müttefiklerin meşru güvenlik kaygıların uygun olarak ele alınması hayati önem arz etmektedir. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakatın sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dendi.

Madrid'deki NATO Zirvesi'nin resmi oturumu sona erdi. Görüşmelerin ardından yayınlanan ortak bildiride, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edildiği belirtildi. Bildiri şöyle:

"Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bu zirveye katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkesini kahramanca savunan Ukrayna halkı ve hükümeti ile tam dayanışma içindeyiz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve uluslararası olarak kabul görmüş sınırlar içinde toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. Ukrayna'nın kendini savunma ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz. Ukrayna'ya destek sağlayan tüm müttefiklerin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Özel durumlarını göz önüne olarak onlara yeterince yardım edeceğiz.

"TERÖRİZMİ KESİN BİR ŞEKİLDE REDDEDİYORUZ"

Bütün stratejik yönlerden gelen farklı tehditlerle karşı karşıyayız. Rusya Federasyonu, müttefiklerin güvenliğine ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki barış ve istikrara en önemli ve doğrudan bir tehdittir. Tüm biçimleri ve tezahürleriyle terörizm, halklarımızın güvenliğine, uluslararası istikrar ve refaha doğrudan tehdit oluşturmaya devam ediyor. Terörizmi kesin bir şekilde reddediyor ve mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Müttefikler kararlılık ve dayanışma içinde, Rus tehditlerine karşı koymaya, onun düşmanca eylemlerine karşılık vermeye ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde terörle mücadeleye devam edeceklerdir.

"UZUN VADEDE UKRAYNA'YA YARDIM EDECEĞİZ VE SAVAŞ SONRASI REFORM YOLUNDA DESTEK VERECEĞİZ"

Yakın partnerimiz olan Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmayı sürdürürken siyasi ve pratik destek vermeye devam edeceğiz. Ukrayna ile birlikte, kuvvetlendirilmiş bir destek paketi üzerinde karar kıldık. Bu, öldürücü olmayan savunma teçhizatının teslimatını hızlandıracak, Ukrayna'nın siber savunmasını ve dayanıklılığını iyileştirecek ve uzun vadede beraber çalışmamızı güçlendirmeye geçiş sürecinde savunma sektörünün modernizasyonunu destekleyecektir. Uzun vadede, Ukrayna'ya yardım edeceğiz ve savaş sonrası yeniden yapılanma ve reform yolundaki çabalarına destek vereceğiz.

"YENİ BİR STRATEJİK KONSEPTİ ONAYLADIK"

Bu zemin çerçevesinde aşağıdaki kararları aldık:

Yeni bir Stratejik Konsepti onayladık. Konsept, İttifak'ın karşı karşıya kaldığı güvenlik ortamını tanımlamakta, değerlerimizi yeniden teyit etmekte ve NATO'nun 360 derecelik yaklaşıma dayanan toplu savunmamızı sağlama hususundaki temel amacını ve en büyük sorumluluğunu açıklamaktadır. Ayrıca NATO'nun üç temel görevi olan caydırıcılık ve savunma, kriz önleme ve yönetimi ve işbirlikçi güvenliği de göstermektedir. Bu, gelecek yıllarda transatlantik dayanışma ruhu içinde çalışmalarımıza yön verecektir.

-Teknolojik eşiğimizi güçlendirmek üzere hükümetleri, özel sektörü ve akademiyi bir araya getirmek için bir Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı kuruyoruz ve çok uluslu bir İnovasyon Fonu başlatıyoruz. Yeni nesil Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS) ve ilgili kabiliyetlerin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağlayacak bir stratejiye onay verdik.

-Birçok NATO ortağıyla Madrid'de görüştük. Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, İsveç ve Ukrayna'nın hükümet ve devlet başkanları ile Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı ile kıymetli fikir alışverişinde bulunduk. Ürdün ve Moritanya Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Bosna-Hersek Savunma Bakanı ile yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşıladık.

"BOSNA-HERSEK, GÜRCİSTAN VE MOLDOVA DAHİL OLMAK ÜZERE ORTAKLARIMIZA DESTEĞİ ARTTIRMAYA KARAR VERDİK"

-Avrupa'da değişen güvenlik ortamı göz önünde bulundurulduğunda, Bosna-Hersek, Gürcistan ve Moldova Cumhuriyeti de dahil olmak üzere ortaklarımıza özel siyasi ve pratik desteği arttırmak üzere yeni önlemler almaya karar verdik. Bütünlük ve dayanıklılıklarını inşa etmek, yeteneklerini geliştirmek ve siyasi bağımsızlıklarını korumak için beraber çalışacağız. Güneyli ortaklara yönelik kapasite geliştirme desteğimizi de artıracağız.

"TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İSVEÇ ARASINDAKİ ÜÇLÜ MUTABAKATI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

-NATO'nun Açık Kapı Politikası'na olan bağlılığımızı yineliyoruz. Bugün, Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etmeye karar verdik ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik. Herhangi bir şekilde ittifaka katılım sürecinde, tüm müttefiklerin meşru güvenlik kaygıların uygun olarak ele alınması hayati önem arz etmektedir. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakatın sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri onları daha güvenli, NATO'yu daha fazla güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecektir. Katılım süreci de dahil olmak üzere Finlandiya ve İsveç'in güvenliği ittifak için doğrudan önemlidir.

İspanya Krallığı'nın NATO'ya katılmasının 40.yıldönümünde gösterdiği cömert ev sahipliğinden dolayı minnettarlığımızı ifade ediyoruz. 2023 yılında Vilnius'ta yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz."

ANKA / Güncel