Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla... - Haberler

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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla...

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla...

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz."

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Ukrayna, Silah, 112, Güncel, Haberler

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