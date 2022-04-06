Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla...
AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz."
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel