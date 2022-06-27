Son Dakika | Nallıhan'da itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı. İlçenin Çayırhan Mahallesinde itfaiye erleri yangın merdivenine çıkarak pazarda çalışma yaptıkları sırada merdivenin bağlantısı koptu. Merdivenle birlikte yüksekten düşen 2 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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