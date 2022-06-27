Son Dakika | Nallıhan'da itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı.
İlçenin Çayırhan Mahallesinde itfaiye erleri yangın merdivenine çıkarak pazarda çalışma yaptıkları sırada merdivenin bağlantısı koptu.
Merdivenle birlikte yüksekten düşen 2 itfaiye eri yaralandı.
Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel