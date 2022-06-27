Son Dakika | Nallıhan'da itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı - Haberler

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Son Dakika | Nallıhan'da itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Son Dakika | Nallıhan'da itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde itfaiye merdiveninin bağlantısının kopması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı.

İlçenin Çayırhan Mahallesinde itfaiye erleri yangın merdivenine çıkarak pazarda çalışma yaptıkları sırada merdivenin bağlantısı koptu.

Merdivenle birlikte yüksekten düşen 2 itfaiye eri yaralandı.

Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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