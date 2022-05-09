Son Dakika | Myanmar'da silahlı grubun, 25 askeri öldürdüğü öne sürüldü

ORDU (AA) - KUALA Darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Toplulukları Savunma Birliği (KNDF) unsurlarının, 25 Myanmar askerini öldürdüğü iddia edildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, KNDF unsurları, 7 Mayıs cumartesi günü Kayah eyaletine bağlı Hpruso kasabasında askeri konvoya saldırı düzenledi.

Ordu mensupları ile KNDF unsurları arasında çıkan çatışmada, 25 Myanmar askerinin hayatını kaybettiği ve konvoyda bulunan 4 aracın da imha edildiği öne sürüldü.

KNDF'den yapılan açıklamada ise yaklaşık 20 araçlık askeri konvoya saldırı düzenlendiği ve 25 askerin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2 Myanmar askerinin sağ olarak yakalandığı ve çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğu kaydedildi.

Etnik silahlı gruplar

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak devam ediyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

Etnik silahlı gruplardan KNDF, Kayah eyaletindeki dağınık silahlı grupların birleşmesi sonucu 31 Mayıs 2021'de kuruldu.

Yerel kaynaklara göre, Myanmar ordusu, darbeden bu yana Kayah eyaletinde toplam 262 sivil ve 116 silahlı grup üyesini öldürdü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.