Son Dakika | Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 42'ye yükseldi

Son dakika haberler... Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 41 aileye, bir aile daha katıldı.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 41 aileye, bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Oğlundan 13 yıldır haber alamayan Neriman Sağ da eyleme katılarak her hafta HDP il binası önünde bir araya gelen ailelere destek verdi.

Sayıları 42'ye yükselen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, gazetecilere, eylem yapan aile sayısının 42'ye ulaştığını söyledi.

Eyleme destek veren aile sayısının sürekli arttığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız için buradayız. Çocukların dağdan gelmesi için mücadele edeceğiz. HDP kapatılsın, insanlar artık üzülmesin. Yeter analar, babalar ağladı. Çocuğumu geri göndersinler. Devlet babamızdır, devlet her şeyimizdir. Oğlum gelip devletine teslim olsun. Herkes çocukları HDP'nin kandırdığını biliyor. Küçük yaştaki çocukları kandırıp götürüyorlar. Çocuklarımız geri dönene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz."

Anne Şahinaz Özcan da 6 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum sesimi duyuyorsa gelsin devlete teslim olsun. Çocuklarımızı kandırıp götürmüşler. HDP çocuğumun kayıp olduğunu biliyor ama bize doğru konuşmadılar. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum. HDP, PKK milletin evini yıktı. Yeni bir aile daha aramıza katıldı. İnşallah o da oğlundan bir haber alır." dedi.

Eyleme yeni katılan anne Neriman Sağ da oğlunun 13 yıl önce İstanbul'dan götürüldüğünü aktardı.

Çocuğuna teslim olması çağrısında bulunan Sağ, şunları kaydetti:

"Onu çok merak ediyoruz. Oranın faydası yok. Oğlumu kandırdılar çünkü 14 yaşında bir çocuktu. Onların fikrinde değildi. Ben de bugün HDP binası önüne gelip eyleme katıldım. Burada çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı göndersinler. Oğlum sesimi duysun diye buradayım. Baban hasta oğlum, ağlamaktan gözlerim görmüyor. Her akşam gözlerimden yaş akıyor."