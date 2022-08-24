Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan safari aracı devrildi: 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Marmaris'ten sabah saatlerinde ciple safari turuna çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris'e dönüş yolunda kaza yaptı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Datça-Marmaris Karayolu Armutalan Tepesi Mezargediği mevkiinde devrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı.

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