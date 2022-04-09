Son dakika! Muğla'da yangın çıkan evde hasar oluştu - Haberler

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Son dakika! Muğla'da yangın çıkan evde hasar oluştu

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika! Muğla'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Son dakika haber... Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elcik Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta Serhat Şahin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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