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Son Dakika | Muğla'da seyir halindeki kamyonet ve otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Son Dakika | Muğla'da seyir halindeki kamyonet ve otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kamyonet ve otomobilde çıkan yangınlar söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kamyonet ve otomobilde çıkan yangınlar söndürüldü.

Göcek Mahallesi, D 400 karayolu Belen Pınar mevkisinde seyir halindeki kamyonet alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Müdahale edilip söndürülen yangında kamyonet ve kasasındaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yanıklar Mahallesi D 400 kara yolundaki başka bir otomobilde de seyir halindeyken yangın çıktı.

Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Otomobilde de büyük çapta hasar oluştu.

AA / Ali Ballı - Güncel

Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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