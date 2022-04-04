Son dakika... Muğla'da şehit olan polis memuru Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Aytaç Babayiğit'in cenazesi, memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Şehit Babayiğit'in cenazesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketi Aydın'ın Efeler ilçesine getirildi.

Güzelhisar Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınmasının ardından Bey Camisi'nde, öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehit Babayiğit'in eşi Melda, çocukları Ecrin, Ceylin ve Hakkı Babayiğit ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Hasan Güneş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi.