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Son Dakika | Muğla'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Muğla'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Yatağan ilçesindeki operasyonda 50 liralık 263 sahte banknot ele geçirildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki operasyonda 50 liralık 263 sahte banknot ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bazı şüphelilerin sahte para bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Akyol Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 50 liralık 263 sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Yatağan Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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