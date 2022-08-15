Son Dakika | Muğla'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Yatağan ilçesindeki operasyonda 50 liralık 263 sahte banknot ele geçirildi. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki operasyonda 50 liralık 263 sahte banknot ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bazı şüphelilerin sahte para bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Akyol Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 50 liralık 263 sahte banknot ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Güncel AA / Durmuş Genç Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Yatağan Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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