Son dakika! Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü Son dakika haberler... Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Deniz K. (35) idaresindeki 48 F 6948 plakalı otomobil, Turgut Özal Caddesi'nde, Oğuz Karadeli'nin (29) kullandığı 48 AED 709 plakalı motosiklete çarptı. Yaralanan Karadeli, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsünün 2,24 promil alkollü olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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