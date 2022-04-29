Son Dakika | Muğla'da otomobile silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Mesken Mahallesi'nde park halindeki 34 GB 6384 plakalı otomobilin çevresinden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan Sevim Y'nin (35) hayatını kaybettiğini belirledi. Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür D. (25) ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin Ö.K. olduğunu belirlerken yakalanması için çalışma başlattı.