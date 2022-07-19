Son Dakika | Muğla'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Haberler

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Son Dakika | Muğla'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son Dakika | Muğla'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Köprübaşı Mahallesi Sülenler Sokak'ta otluk alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek verdi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İtfaiye Muğla Ula Güncel Haberler Son Dakika

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