Son Dakika | Muğla'da otel ve otel lojmanından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel ve otel lojmanından telefon, kredi kartı ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel ve otel lojmanından telefon, kredi kartı ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İçmeler Mahallesi'nde bir otel lojmanından, cep telefonu ile kredi kartı, bir otelden de bilgisayar hırsızlığıyla ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkali belirlenen şüphelinin Y.E olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada çalıntı olduğu anlaşılan bilgisayar, otele teslim edildi. Şüphelinin ifadesinde, otel lojmanından çalındığı ileri sürülen cep telefonunu ise sattığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.