Son dakika! Muğla'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Son dakika habere göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Dalaman ilçesi Gürköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 14.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Dalaman ilçesi Gürköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 14.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, 14 arazöz, 6 su tankeri ve 40 orman işçisiyle karadan yapılan 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.Cavit AKGÜN / MUĞLA,
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel