Son Dakika | Muğla'da "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 20 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son Dakika | Muğla'da "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son Dakika | Muğla'da

Son dakika haberi: Muğla'nın Dalaman ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

DALAMAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Orman İşletme Müdürlüğünde bazı alanlardaki ihalelere fesat karıştırıldığı belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir kooperatif başkanı, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme müdürü ile 2 işletme şefinin de aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Dalaman, Muğla, Güncel, Haberler

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