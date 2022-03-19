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Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haber: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gölbent Mahallesi Kuşpınar mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması da yapılan alanda yangın tamamen söndürüldü.

Yangında 1 dönüm ormanlık alanın etkilendiği bildirildi.

Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika... Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA / Sabri Kesen - Güncel

Seydikemer, Gölbent, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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