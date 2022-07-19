MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."
İhlas Haber Ajansı / Güncel