MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." İhlas Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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