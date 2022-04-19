Son dakika: MSB: Pençe-Kilit'te 26 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla sürüyor. Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralarda arama-tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçik, operasyonun başlangıcından bu yana 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede yapılan arama-tarama sırasında teröristlere ait 13 bin 450 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 bin 890 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet fünye ve 23 adet VS-50 antipersonel mayını ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel