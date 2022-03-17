Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
AA - Aykut Karadağ - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." bilgisine yer verildi.
AA / Aykut Karadağ - Güncel