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Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." bilgisine yer verildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Saldırı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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