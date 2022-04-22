Son dakika... MSB: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel