MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.

ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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