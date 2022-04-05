Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk komandolarınca etkisiz hale getirildi.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Milli, TSK, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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