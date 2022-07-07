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Son dakika haberi | Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika haberi | Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin hızla hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralılarımızdan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

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