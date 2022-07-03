Son dakika haberleri: MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberleri: MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: ADANA'nın Seyhan ilçesinde arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu yönlendiren, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu yönlendiren, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

D-400 kara yolunda motosiklet sürücüsünün gidonu ayakları ile kullanıp, seyahat etmesi dikkat çekti. Akan trafikte tehlikeye aldırış etmeyen sürücünün rahat tavırları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu yönlendiren kişi bir süre sonradan gözden kayboldu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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