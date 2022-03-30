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Son dakika! Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Son dakika! Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haberler... BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde Faruk Nari (40) yönetimindeki 16 KGD 88 plakalı otomobil, Çağlar Sokak'tan caddeye çıkan İsmail Ok'un (63) kullandığı 16 f 7441 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Ok hafif yaralandı. Ok, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsünün ifadesine başvurdu.


Son dakika! Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika! Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika! Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika! Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İsmail Ok, Otomobil, İnegöl, Kaza, Güncel, Haberler

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