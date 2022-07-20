Son dakika! Motosiklet kazasında yaralanan ikizlerden Furkan, yaşam savaşını kaybetti Son dakika haberleri... BURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ikizi Ferhat Yaşar (25) ile birlikte yaralanan Furkan Yaşar (25), 4 gün sonra hayatını kaybetti. BURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ikizi Ferhat Yaşar (25) ile birlikte yaralanan Furkan Yaşar (25), 4 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, geçen hafta cumartesi günü İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Yaşar yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Burhan Balcı'nın (26) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri Burhan Balcı ile Furkan Yaşar ve arkasında oturan ikizi Ferhat Yaşar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan Burhan Balcı ile Ferhat Yaşar taburcu edilirken, Furkan Yaşar yoğun bakım servisindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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