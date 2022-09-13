Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel Haberler

Son Dakika | MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Gelen son dakika haberlerine göre MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Irak Gara Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title