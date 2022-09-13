Son Dakika | MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel Haberler
Gelen son dakika haberlerine göre MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel