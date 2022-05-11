Son Dakika | Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düzenlenen silahlı saldırıda 5 asker öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düzenlenen silahlı saldırıda 5 asker öldü

AA - Ferdi Bayat - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düzenlenen silahlı saldırıda 5 asker öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Mısır'ın Sina Yarımadası'nda silahlı bir grubun askeri kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 5 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda silahlı bir grubun askeri kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 5 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Mısır ordusunun resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bir askeri kontrol noktasına saldırı düzenleyen "terör" unsurlarından 7'si etkisiz hale getirildi.

Saldırıda 1'i subay 5 Mısır askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Silahlı unsurların "tekfirci ve terörist" olarak nitelendirildiği açıklamada, 7 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen hava ve kara operasyonlarında 23 silahlı unsurun öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Sina Yarımadası'nda bulunan Süveyş Kanalı'nın doğusunda son olarak 7 Mayıs'ta silahlı bir grup ile askerler arasında sıcak çatışma çıkmış, olayda 11 asker ölmüş, 5 asker de yaralanmıştı.

AA / Ferdi Bayat - Güncel

Sina Yarımadası, Asker, Mısır, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title