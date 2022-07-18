EDİRNE-MİMAR SİNAN, ÖLÜMÜNÜN 434'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SELİMİYE'DE ANILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EDİRNE-MİMAR SİNAN, ÖLÜMÜNÜN 434'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SELİMİYE'DE ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

EDİRNE'de, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde okunan dualarla anıldı.

EDİRNE'de, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde okunan dualarla anıldı.

Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, Edirne İl Müftülüğünce vefatının 434'üncü yıl dönümünde, Selimiye Camii'nde okunan dualarla anıldı.

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti. Bozkurt, programın Edirne Valiliğince düzenlendiğini ifade ederek, "Selimiye Camii ile birlikte bize 375 eser bırakan ve 434 yıl önce rahmete kavuşan ünlü İslam mimarisi merhum baş mimarimiz Koca Mimar Sinan büyüğümüzü bir kere daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title