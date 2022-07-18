EDİRNE-MİMAR SİNAN, ÖLÜMÜNÜN 434'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SELİMİYE'DE ANILDI EDİRNE'de, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde okunan dualarla anıldı. EDİRNE'de, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde okunan dualarla anıldı. Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, Edirne İl Müftülüğünce vefatının 434'üncü yıl dönümünde, Selimiye Camii'nde okunan dualarla anıldı. Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti. Bozkurt, programın Edirne Valiliğince düzenlendiğini ifade ederek, "Selimiye Camii ile birlikte bize 375 eser bırakan ve 434 yıl önce rahmete kavuşan ünlü İslam mimarisi merhum baş mimarimiz Koca Mimar Sinan büyüğümüzü bir kere daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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