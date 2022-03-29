Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer: "(LGS) Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek."
AA - Selma Kasap - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Özer: "(LGS) Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Özer: "(LGS) Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek."
AA / Selma Kasap - Güncel