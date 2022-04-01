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Son dakika! Meyve suyu fabrikasında buhar kazanı patladı: 3 işçi yaralı

Demirören Haber Ajansı - Atilla Atmaca - Güncel
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Son dakika! Meyve suyu fabrikasında buhar kazanı patladı: 3 işçi yaralı

Son dakika haberleri... KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir konsantre meyve suyu fabrikasında bulunan buhar kazanı, yüksek basınç nedeniyle patladı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir konsantre meyve suyu fabrikasında bulunan buhar kazanı, yüksek basınç nedeniyle patladı. Patlama anında kazanın yanında bulunan 3 işçi, yaralandı.

Patlama, saat 13.30 sıralarında Kargacı Mahallesi, Ereğli Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan konsantre meyve suyu fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki buhar kazanı yüksek basınç nedeniyle patladı. Patlama anında buhar kazanının yanında bulunan işçilerden Mehmet Tanrıkulu (53), Ali Averi (31) ve Abdullah Temur (35) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden Abdullah Temur, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Patlama sonrasında fabrikadan dağılan parçalar, yan tarafta bulunan şalgam fabrikasının duvarına isabet etti. Yaralı işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika! Meyve suyu fabrikasında buhar kazanı patladı: 3 işçi yaralı

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Güncel

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