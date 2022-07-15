Son dakika: METROBÜSTE YOLCULARIN SIKIŞIKLIK KAVGASI - Haberler

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Son dakika: METROBÜSTE YOLCULARIN SIKIŞIKLIK KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre ? METROBÜS'de sıkışıklıktan dolayı iki grup arasında kavga çıktı.

? METROBÜS'de sıkışıklıktan dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavgada, taraflar metrobüs yolunda birbirini kovaladı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Merter Metrobüs Durağı'ndan İncirli Metrobüs Durağı'na seyir halinde olan metrobüste yaşandı. İddiaya göre, iki kişi küfürlü bir şekilde yolculardan ilerlemelerini istedi. Bunun üzerine metrobüste bulunan 3 kişi, küfredenlere tepki gösterdi. Daha sonra çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Metrobüsten inen kişiler, karşı tarafı metrobüs yolunda kovalamaya başladı. İki kişiyi yakalayamayan grup, metrobüse binerek yolculuğuna devam etti. Kavga nedeniyle metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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