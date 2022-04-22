Son Dakika | Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldıİsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldıİsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: - Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı İsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazını kıldı.

- Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı

KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazını kıldı. İsrail polisi, namazın ardından avludaki Müslümanlara dron ile göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail polisinin günlerdir baskılarının devam ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlar, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail askerleri, Aksa'nın kapılarında, namaz kılmaya gelen Müslümanların kimlik kartlarını kontrol etti ve üstlerini aradı. Yaklaşık 150 bin kişi İsrail güçlerinin sıkı güvenlik önlemleri altında cuma namazını kıldı.

Filistinliler, namazın ardından İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirdi. İsrail polisi avludaki binlerce kişiye drone ile göz yaşartıcı gaz attı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

İsrail, Mescit, İşgal, Aksa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title