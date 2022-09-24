Son Dakika | Meşaleli drift terörü kamerada Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da sokak arasında meşale yakarak araçla çevresinde drift atan 2 sürücü ile farklı bir sokakta drift atarak mahalle bekçilerinden kaçan sürücü yakalandı. Konya'da sokak arasında meşale yakarak araçla çevresinde drift atan 2 sürücü ile farklı bir sokakta drift atarak mahalle bekçilerinden kaçan sürücü yakalandı. 3 sürücüye 27 bin 375 lira para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Konya Güncel Haberler Son Dakika

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