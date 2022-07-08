Son dakika! Merzifon'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika! Merzifon'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Hülya Turan - Güncel
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Son dakika! Merzifon'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber: Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ahmet K. yönetimindeki 05 ABL 621 plakalı hafif ticari araç, Çaybaşı köyü mevkisinde Mehmet K. idaresindeki 05 DU 599 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet K, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Hülya Turan - Güncel

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