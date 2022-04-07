Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında S.K'ye ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Evin alevler içinde kalması ve yangının söndürülmesi, itfaiyenin kamerasına yansıdı.