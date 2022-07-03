Son dakika: Mersin'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Son dakika: Mersin'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Son dakika: Mersin'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi Şehit Asım Uslu Sokak'taki 6 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sahipleri dışarı çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Yeşilyurt Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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