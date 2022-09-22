Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Mezitli ve Tarsus ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde 562 gram esrar, 300 kök Hint keneviri ve 480 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Jandarma Mezitli Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.