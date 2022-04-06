Üç silahlı saldırıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üç silahlı saldırıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Mersin'in Anamur ilçesinde, üç silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, üç silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir aracın kurşunlanması, ilçede bulunan cezaevi lojmanındaki araç ve bir evin kurşunlanması ile Anamur Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurunun silahla yaralanması olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen zanlılar S.G.Y, T.A, Ç.Y, V.Y, İ.R, H.D. ve A.A, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ve jandarma ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, biri ruhsatsız 2 av tüfeği, biri ruhsatsız 2 tabanca, şarjör, 12 fişek ile dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç silahlı saldırıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı

Üç silahlı saldırıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı

Üç silahlı saldırıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title