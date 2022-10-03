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Son Dakika | Mersin'de trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

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Son Dakika | Mersin'de trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde ciple çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ciple çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

H.Ü'nün kullandığı 06 BDY 490 plakalı cip ile aynı yönde ilerleyen K.E'nin kullandığı 34 JS 1495 plakalı otomobil, otoyolda çarpıştı.

Otomobil, kazanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Araçta sıkışan sürücü K.E, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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