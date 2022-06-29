Son dakika! Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu. Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu. S.K. idaresindeki 80 ABU 823 plakalı tırın kupa kısmı, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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