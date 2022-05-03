Son dakika: Mersin'de otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı - Haberler

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Son dakika: Mersin'de otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

AA - Serkan Avci - Güncel
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Son dakika: Mersin'de otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

Son dakika haberler... Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ahmet Arslan, Akbelen Bulvarı'nda park halindeki 51 ED 315 plakalı otomobilini temizlediği sırada, aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti.

Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmayan Arslan, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanı araçtan çıkardı.

Yılan, ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

AA / Serkan Avci - Güncel

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