Son Dakika | Mersin'de marketin önündeki gazeteliğin çalınması güvenlik kamerasında
AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir marketin önündeki gazete rafını çalmaları güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir marketin önündeki gazete rafını çalmaları güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki marketin sahibi, sabah iş yerine geldiğinde gazeteleri koyduğu rafın çalındığını fark etti.
Şikayet üzerine işletmenin güvenlik kamerası kaydını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.
Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına, şüphelilerin çaldıkları gazeteliği kamyonete yüklemesi yansıdı.
AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel